Оживление на Лачинской дороге

На акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на Лачинской дороге наблюдается оживление.

Как сообщает в четверг сотрудник Trend, командированный в Шушу, требования протестующих остаются неизменными, передает Day.Az.

В настоящее время экоактивисты и волонтеры на Лачинской дороге, проходящей через территорию города Шуша, скандируют лозунги "Наше богатство неделимо и не может быть отдано никому!", "Азербайджан един, он владеет своим богатством!", "Конец экопреступлениям", "Стоп экотеррор!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Участники акции заявили, что препятствий для движения по Лачинской дороге нет. Дорога полностью открыта для гуманитарных целей.

Напомним, что на Лачинской дороге проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.

Акция стартовала 12 декабря 2022 года и продолжается уже сто девятый день.