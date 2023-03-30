Обвинения Ирана в адрес Азербайджана смехотворны

В ответ на обвинения в том, что Азербайджан якобы "использовал террористов ИГ" в 44-дневной Отечественной войне, заявляем, что славная азербайджанская армия самостоятельно освободила земли страны от оккупации и написала летопись Победы. Заявление иранской стороны - не что иное, как бессмысленное обвинение и клевета.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана в ответ на полные клеветы высказывания командующего Сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран Киюмарса Хейдари в адрес Азербайджана.

"Вызывает иронию и смех тот факт, что это обвинение было выдвинуто именно высокопоставленным военным государства, поддерживающего терроризм, чье имя фигурирует в терактах в разных странах мира", - говорится в заявлении.

Минобороны отмечает, что утверждения иранской стороны о наличии каких-либо иностранных сил на территории Азербайджана необоснованны и совершенно неприемлемы. "На территории Азербайджанской Республики нет сторонних элементов", - говорится в заявлении.