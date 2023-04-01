В Казахстане состоится показ документального фильма о жизни Гейдара Алиева

На казахстанском государственном телеканале "Qazaqstan" состоится показ документального фильма, посвященного 100-летию Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал, фильм "Ғазиз ғұмыр" ("Счастливая жизнь") повествует о заслугах Гейдара Алиева в развитии дружественных казахстанско-азербайджанских отношений.

В проекте, посвященном 100-летию архитектора современного Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера, нашли отражение воспоминания политиков, государственных и общественных деятелей двух стран, связанные с Гейдаром Алиевым.

Съемки фильма проходили в Астане, Актау и Баку. Премьерный показ фильма состоится на телеканале "Qazaqstan" 9 апреля.