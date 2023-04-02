https://news.day.az/politics/1551750.html Разрушенное село Хендек Губадлинского района - последствия армянского вандализма - ФОТО
Разрушенное село Хендек Губадлинского района - последствия армянского вандализма - ФОТО
Село Хендек Губадлинского района расположено на берегу реки Хакари, в предгорной местности. В свое время здесь бережно хранились традиции знаменитого искусства ковроткачества Азербайджана.
Во время Первой Карабахской войны село было оккупировано армянскими вооруженными силами. Во время оккупации армянские вандалы разграбили село и превратили его в руины.
Доблестная Азербайджанская армия, нанесшая сокрушительный удар по врагу в Отечественной войне, освободила село 9 ноября 2020 года.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры села Хендек, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.
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