Разрушенное село Хендек Губадлинского района

Село Хендек Губадлинского района расположено на берегу реки Хакари, в предгорной местности. В свое время здесь бережно хранились традиции знаменитого искусства ковроткачества Азербайджана.

Во время Первой Карабахской войны село было оккупировано армянскими вооруженными силами. Во время оккупации армянские вандалы разграбили село и превратили его в руины.

Доблестная Азербайджанская армия, нанесшая сокрушительный удар по врагу в Отечественной войне, освободила село 9 ноября 2020 года.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры села Хендек, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.