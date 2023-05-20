Детали операции "Гюннют"

Источник: Агентство международной информации Trend

Прошло пять лет с операции "Гюннют", проведенной по приказу Верховного главнокомандующего. В результате проведенной Нахчыванской Отдельной общевойсковой армией с 20 по 27 мая 2018 года операции были освобождены от оккупации село Гюннют Шарурского района, возвышенность Агбулаг, вершины Гызылгая и Гарагая, а село Арпа Даралаяза перешло под контроль азербайджанской армии. В результате боев было освобождено от оккупации 11 тысяч гектаров территории. Эта операция позволила ВС Азербайджана взять под контроль автомобильную дорогу Иреван-Ехегнадзор-Горус-Лачин-Ханкенди. С освобождением села Гюннют Шарурского района и прилегающих 11 тысяч гектаров территории были заняты благоприятные позиции вдоль государственной границы. В ходе боевых операций стал шехидом военнослужащий ВС Азербайджана Адиль Татаров.

Как передает Day.Az, в ходе медиатура, организованного министерством обороны Азербайджана, состоялось посещение корреспондентами Trend места проведения операции "Гюннют" в Нахчыване. Мы выезжаем с главной дороги и двигаемся на военных машинах в сторону села Гюннют. К селу проложена дорога. Мы продвигаемся вперед, проезжая посты, которые наши солдаты установили на основных высотах, и прибываем в освобожденные Нахчыванской Отдельной общевойсковой армией Гюннют, к позициям, созданным нашими военнослужащими. Здесь есть все необходимые условия для проживания и службы солдат, обеспечение продовольствием также находится на высоком уровне.

Спецназовцы Нахчыванской Отдельной общевойсковой армии, участвовавшие в операции "Гюннют", рассказали Trend о прошедших здесь боях, поделились деталями успешной операции.