Письмо от президента США Джо Байдена: каковы были его главные месседжи?

Автор: Акпер Гасанов

Президент США Джо Байден направил поздравительное письмо главе нашего государства, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости. И в этом письме важен не только его факт, но и ряд концептуальных моментов, на которые особо следует обратить внимание, дабы понять суть месседжа главы американского государства.

"Партнерство между Азербайджаном и США обеспечило развитие в регионе. Мы вместе боремся с терроризмом, принимаем меры против незаконного оборота наркотиков и предотвращаем распространение оружия массового поражения", - указал в письме Байдена.

И это очень тонкий и четкий месседж. Кому? В первую очередь Ирану.

Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить мартовское заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанное в ходе слушания в комитете Сената по международным отношениям.

"У Азербайджана протяженная граница с Ираном, которую нужно защищать", - заявил он тогда, аргументируя приостановку действия 907-й статьи и предоставления США военной помощи Азербайджану.

Это заявление Блинкена доказывало понимание важности Азербайджана в США, стало плохой новостью как для Армении, так и для Ирана. И вот сейчас, мы увидели, что ровно о том же говорится в поздравительном письме, которое направил Джо Байден.

Да, он открыто не упомянул Иран, но по разным оценкам, КСИР и связанные с ним компании контролируют от трети до половины экономики Ирана. И, что особо важно в данном контексте, есть у КСИР и огромные доходы от наркотрафика. По имеющимся у нас данным, КСИР создал склад для хранения и транзита наркотиков в Джебраильском районе Азербайджана в период армянской оккупации этих территорий. В течение многих лет именно на этот склад привозили наркотики члены международного наркотрафика. Обо всем этом наверняка знают и в США.

Знают там и про то, что Азербайджан демонстрирует пример грамотной и поистине независимой внешней политики, что нашло свое отражение и в открытии посольства нашей страны в Израиле, в развитии отношений с еврейским государством. Плюс, в США прекрасно осведомлены и про то, что находящийся под американскими санкциями Иран всесторонне развивает отношения с Арменией.

И этот факт не только обнуляет любые рассуждения о какой-либо возможности Армении идти по пути развития отношений с США и с Западом в целом. Этот факт отчетливо намекает на то, что Армения может быть задействована в иранских проектах по распространению наркотиков в мире. Напомню про то, что на днях итальянская финансовая гвардия обнаружила в контейнерах в порту Джоя-Тауро (Калабрия) 2734 килограмма кокаина. Груз следовал из Эквадора в Армению через грузинский Батуми, а наркотическое вещество спрятали в коробках с бананами.

Армянские эксперты уже подсчитали, что общий оборот наркотиков в Армении достиг примерно 4 тонн, что составляет порядка $1 млрд. Они подчеркивают, что данный процесс "крышуется" армянской властью. Соответственно, во время, когда президент США Байден подчеркивает важнейшую роль Азербайджана в пресечении незаконного оборота наркотиков в мире, Иран и Армения наоборот содействуют углублению этой проблемы, извлекают из наркотрафика прибыль.

Есть еще один важный момент в письме Байдена главе нашего государства Ильхаму Алиеву.

"В период жестокой войны России против украинского народа мы были вместе в обеспечении энергетической безопасности Европы", - сказано в письме.

Азербайджан всегда открыто, четко, громко заявлял о поддержке территориальной целостности Украины. Более того, на днях состоялся визит в Баку визит вице-спикера Верховной Рады Олены Кондратюк.

Она, будучи в Баку, неоднократно выражала благодарность Азербайджану, который с первых дней войны оказал Украине помощь - это около 20 млн. долларов в разных гуманитарных аспектах: продукты питания, медикаменты, медоборудование, генераторы, трансформаторы и другие виды поддержки. Кроме того, оказывается помощь в области оздоровления - 87 детей Азербайджан принял в прошлом году на реабилитацию.

Также напомню, что с первых дней полномасштабной российско-украинской войны представительством SOCAR в Украине были предприняты важные меры в поддержку Украины. В частности, безвозмездно было передано более 200 тыс. литров топлива Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Все это, конечно же видят и ценят не только в Украине, но и в США.

В Соединенных Штатах отмечают и важнейшую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Это то, что усиливает позиции нашего государства в мире, доказывая готовность и способность Азербайджана проводить действительно независимую внешнюю политику. Что особо ярко видно на фоне новостей о том, как Армения помогает России избегать западных санкций, за что против армянских компаний уже вводятся санкции.