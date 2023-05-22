Пашинян признает Карабах азербайджанской территорией

Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя Карабах.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в понедельник на пресс-конференции.

Он сделал это завление отвечая на вопрос, что входит в территорию Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км. Как отметил премьер, это включает в себя и анклавы.

На сегодняшней пресс-конференции, премьер сделал ряд громких заявлений по различным вопросам внешней политики.