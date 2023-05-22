https://news.day.az/politics/1566503.html Пашинян признает Карабах азербайджанской территорией
Пашинян признает Карабах азербайджанской территорией
Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя Карабах.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в понедельник на пресс-конференции.
Он сделал это завление отвечая на вопрос, что входит в территорию Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км. Как отметил премьер, это включает в себя и анклавы.
На сегодняшней пресс-конференции, премьер сделал ряд громких заявлений по различным вопросам внешней политики.
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