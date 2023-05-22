Пашинян о потенциальных вызовах для суверенитета Армении, связанных с Россией

Во время сегодняшней пресс конференции Никол Пашинян не ограничился нападками на ОДКБ и перешел к более прямым словам в отношении России. Глава правительства отметил, что необходимо проверить информацию о строительстве, которое осуществляет российская сторона вблизи армянского Мегри.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о масштабных инфраструктурных работах, которые якобы осуществляет Пограничная служба ФСБ РФ в Мегри.

По словам Пашиняна, все действия [российских пограничников] должны осуществляться в координации со Службой нацбезопасности. Премьер обещал проверить, что там на самом деле происходит. Eсли эти действия выходят за согласованные рамки, представляют вызовы для суверенитета и территориальной целостности Армении, то этот вопрос непременно будет обсужден, подчеркнул премьер.

"Конечно, есть пункты размещения, которые с нами согласованы. Однако это не означает, что это размещение должно быть на постоянной основе. Уже исходя из ситуации, мы обсудим все подробности с нашими российскими коллегами", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что Пашинян угрожает ОДКБ.