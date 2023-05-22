Пашинян угрожает ОДКБ

Кризис отношений между Арменией и ОДКБ продолжает обостряться. Систематические обвинения из Армении в адрес блока поутихли в последние дни, однако сегодняшняя пресс-конференция вернула чувство того, что Армения готовится на радикальный шаг. Судьбу сотрудничества Армении и ОДКБ поставил под сомнение премьер-министр Никол Пашинян сказав, что вопрос выхода Армении из ОДКБ не вышел из повестки.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, премьер высказал свою позицию об отношениях Армении и военного блока в рамках пресс-конференции в понедельник.

"Почему этот вопрос поднимался? Наше восприятие такое - вышло ли ОДКБ или выходит ли из Армении. Если Армения де-юре примет решение относительно выхода из ОДКБ, то это произойдет в том случае, когда Армения зафиксирует, что ОДКБ вышла из Армении. Говоря о выходе ОДКБ, в первую очередь имею в виду имеющиеся обязательства организации. Не сказал бы, что этот вопрос вышел из повестки, потому что пока есть вопросы для обсуждения, этот вопрос рассматривается", - сказал Пашинян на пресс-конференции.

Он отметил, что постоянно поднимается вопрос о прибытии или неприбытии мониторинговой группы ОДКБ в Армению, причинах сложившейся ситуации. "Не исключаю, что Армения может принять решение относительно де-юре прекращения или замораживания членства в ОДКБ. Но это произойдет только в том случае, если мы зафиксируем, что ОДКБ вышло из Армении", - сказал он.

Пашинян заявил, что официальный Ереван получает предложения о приобретении вооружения или военной техники из других стран, но эти возможности были закрыты из членства Армении в ОДКБ.

Ранее мы писали о взгляде Пашиняна на вероятность подписания мирного договора в ближайшие дни.