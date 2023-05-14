Армения признала свою беспомощность

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян признал, что страна беспомощна и ее концепции по безопасности не работают, что "является кризисом".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он рассказал в интервью изданию "Новая газета Европа".

По его словам, в последние годы архитектура безопасности в мире и, в частности, в регионе Южного Кавказа кардинально изменилась.

"Раньше всё было ясно и понятно. Условно говоря, мы думали, что можно будет позвонить по телефону и сказать: "У меня проблема". В ответ скажут: "Окей, дорогой, мы поможем". Мы попробовали и видим, что этот механизм не работает. Вся наша концепция безопасности была построена на этом, а новой пока нет. Это и есть кризис. Необходимо искать новые механизмы и поставки вооружения, потому что объективно мы не получаем то, что заказали и за что заплатили России. Речь идет о нескольких контрактах. А еще мы ожидали от ОДКБ, что она сработает в сентябре прошлого года. Она не сработала, и так далее", - отметил Григорян, вновь обвиняя Москву.

Он также раскрыл, что руководство Армении обсуждало вопрос выхода из ОДКБ.

"Это естественная реакция", - добавил Григорян.