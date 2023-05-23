Пусть Азербайджан и Литва не так велики, но они играют большую роль в своих регионах. Это очевидно для всех.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный литовский эксперт Ричардас Лапайтис.

По словам эксперта, специально представлять Азербайджан в Литве нет нужды. Литовцам хорошо знакома эта страна, к которой они всегда относились с уважением. И еще больше это уважение выросло после 44-дневной войны, когда Азербайджан всех удивил, сделав практически невозможное.

"Верю, что визит Президента Азербайджана в Литву будет способствовать еще большему сближению наших государств и народов. В интервью вашему сайту, которое я давал год назад по поводу визита литовского лидера в Баку, помню, я говорил, что ответный визит Президента Ильхама Алиева в Литву станет для литовцев праздником. И это действительно воспринимается нами сегодня именно так. Помню, с какими почестями принимали Гитанаса Науседу в Баку. С неменьшими почестями был принят в Вильнюсе глава Азербайджана.

Сотрудничество с Азербайджаном очень важно для Литвы. Не все, возможно, об этом знают, но между нашими странами и сто лет назад не было никаких проблем", - сказал Лапайтис.

В качестве примера наш собеседник привел первого консула Литвы в Азербайджане Винцаса Креве-Мицкявичюса, приступившего к работе в 1918 году и сыгравшего большую роль в установлении культурных связей между нашими народами. Он переводил азербайджанский фольклор на литовский, издавал книги, преподавал в БГУ, был одним из основателей Бакинского университета, участвовал в политической жизни АДР. А после большевистской оккупации Мицкявичюс спас от красного террора многих людей, выдавая им литовские паспорта, отметил литовский эксперт.

"Наши политические, экономические, культурные связи были и остаются на самом высоком уровне. Литва для Азербайджана - это ворота на Запад, а Азербайджан для Литвы - ворота на Восток. В нашей стране большая азербайджанская община. Благодаря ее деятельности в Литве хорошо знают культуру, кухню Азербайджана. Литовцы знают, что азербайджанцы - это дружественный народ с большой историей и культурой. Я бы очень хотел, чтобы между нашими странами был безвизовый режим. А еще я мечтаю о том, чтобы литовские предприниматели оставили свой след в возрождении освобожденного Карабаха", - сказал Ричардас Лапайтис.

Лейла Таривердиева