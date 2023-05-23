МИД Азербайджана ответил на необоснованные высказывания Мирзояна

МИД Азербайджана ответил на необоснованные высказывания главы МИД Армении Арарата Мирзояна, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ведомство.

"Мы решительно осуждаем необоснованные высказывания, которые в очередной раз были озвучены 22 мая 2023 года министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном во время пресс-конференции с государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти", - говорится в заявлении.

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