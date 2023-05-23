https://news.day.az/politics/1566821.html МИД Азербайджана ответил на необоснованные высказывания Мирзояна
МИД Азербайджана ответил на необоснованные высказывания Мирзояна
МИД Азербайджана ответил на необоснованные высказывания главы МИД Армении Арарата Мирзояна, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ведомство.
"Мы решительно осуждаем необоснованные высказывания, которые в очередной раз были озвучены 22 мая 2023 года министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном во время пресс-конференции с государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти", - говорится в заявлении.
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