Постпред Азербайджана при ООН рассказывает о военных преступлениях Армении

За почти тридцать лет агрессии против Азербайджана Армения совершила многочисленные военные преступления, в результате которых были убиты десятки тысяч мирных жителей, проведены массовые этнические чистки, разрушены населенные пункты и уничтожена культура.

Как передает Day.Az, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в своем выступлении на заседании на тему "Защита гражданского населения в вооруженных конфликтах" Совета безопасности Организации, созванного под председательством Швейцарии в Нью-Йорке.

Посол сказал, что о масштабах этих злодеяний свидетельствуют почти 4000 граждан Азербайджана, пропавших без вести в результате конфликта, в том числе 719 мирных жителей, судьбу которых Армения отказывается выяснять.

"Большинство азербайджанских пленных были избиты, исколечены, подвергнуты жестоким пыткам, таким как голод и унижение. Виновные в многочисленных зверствах, совершенных Арменией против гражданского населения Азербайджана, продолжают оставаться безнаказанными, вопиющим образом пренебрегая международным правом", - сказал он.

По словам Яшара Алиева, в ходе конфликта Армения нарушала нормы и принципы международного права и нацеливалась на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

Посол обратил внимание на то, что, несмотря на прекращение конфликта, Армения до сих пор не предоставила информацию о минах, установленных на территории Азербайджана.

Дипломат во время своего выступления также прокомментировал ложное заявление замминистра иностранных дел Армении:

"В этом заявлении утверждения о "блокаде" дороги Лачин-Ханкенди, отключении электричества и природного газа в Карабахском экономическом районе Азербайджана, "этнических чистках", "геноцидном намерении" являются явно ложными и провокационными. Азербайджан никогда не создавал препятствий для свободного передвижения жителей по дороге и ее использования для доставки продуктов питания, медикаментов и других гуманитарных целей, а также для доступа Международного Комитета Красного Креста. Это также подтверждается многочисленными документами, разоблачающими такую ​​ложь Армении.

Что касается создания пункта пропуска, то это бесспорное суверенное право Азербайджанской Республики, как и право любого другого государства на охрану и защиту своих границ и установление пограничного контроля. Это право основано на основополагающих принципах территориального суверенитета и целостности и обязанности Азербайджана обеспечивать безопасность людей, транспортных средств и товаров, движущихся по дороге. Совет Безопасности неоднократно подтверждал, что безопасность границ стран является суверенным правом государств-членов. Армения должна понять, что дезинформация подрывает цели мира, стабильности и примирения", - подчеркнул постоянный представитель Азербайджана.