Посольство Азербайджана в Швейцарии провело прием, приуроченный к 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

В посольстве Азербайджана в Швейцарии состоялся прием, посвященный 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в пятницу Day.Az.

"Посольство было радо организовать прием, посвященный Дню независимости Азербайджана. Приветственное слово почетного гостя мероприятия министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева и моя речь сопровождались потрясающим выступлением, представленным молодыми танцорами Азербайджана, Швейцарии и беженцев из Украины", - написал посол.