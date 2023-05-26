https://news.day.az/politics/1567656.html Посольство Азербайджана в Швейцарии провело прием, приуроченный к 28 Мая - Дню независимости Азербайджана. - ФОТО
Посольство Азербайджана в Швейцарии провело прием, приуроченный к 28 Мая - Дню независимости Азербайджана. - ФОТО
В посольстве Азербайджана в Швейцарии состоялся прием, посвященный 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.
Об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в пятницу Day.Az.
"Посольство было радо организовать прием, посвященный Дню независимости Азербайджана. Приветственное слово почетного гостя мероприятия министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева и моя речь сопровождались потрясающим выступлением, представленным молодыми танцорами Азербайджана, Швейцарии и беженцев из Украины", - написал посол.
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