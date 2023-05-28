Генсекретарь ОТГ поздравил Азербайджан с Днем независимости

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев поздравил Азербайджан с 28 мая - Днем независимости, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ОТГ.

"От имени Организации тюркских государств и от себя лично искренне поздравляю правительство и братский народ Азербайджана с 28 мая - Днем независимости Азербайджанской Республики.

С провозглашением независимости Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года важным историческим событием стало создание первой демократической республики в тюркском и исламском мире.

Азербайджанская Республика, добившаяся больших успехов в политической, экономической и социальной сферах после восстановления своей независимости, продолжила развитие и стала выдающимся игроком благодаря мудрой и последовательной политике Президента Ильхама Алиева в обеспечении мира, стабильности и процветания в регионе и за его пределами.

Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность за постоянную поддержку, оказываемую Азербайджанской Республикой Организации тюркских государств, и желаю благополучия и счастья всему азербайджанскому народу", - говорится в поздравлении Омуралиева.