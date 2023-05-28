https://news.day.az/politics/1568298.html Разрушенное село Даш Вейсялли Джебраильского района - последствия армянского вандализма - ФОТО
Разрушенное село Даш Вейсялли Джебраильского района - последствия армянского вандализма - ФОТО
Село Даш Вейсялли Джебраильского района расположено в Минбашилинской административно-территориальной единице, в степи Геян. Основным занятием населения было животноводство.
Село было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году. Во время оккупации армянские вандалы разорили село и превратили его в руины.
Доблестная Азербайджанская армия, нанеся сокрушительный удар врагу в Отечественной войне, 20 октября 2020 года освободила село от оккупации.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фотографии села Даш Вейсялли, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.
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