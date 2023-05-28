Разрушенное село Даш Вейсялли Джебраильского района

Село Даш Вейсялли Джебраильского района расположено в Минбашилинской административно-территориальной единице, в степи Геян. Основным занятием населения было животноводство.

Село было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году. Во время оккупации армянские вандалы разорили село и превратили его в руины.

Доблестная Азербайджанская армия, нанеся сокрушительный удар врагу в Отечественной войне, 20 октября 2020 года освободила село от оккупации.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фотографии села Даш Вейсялли, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.