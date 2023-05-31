https://news.day.az/politics/1569327.html Оверчук о возможных сроках и темах переговоров по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
Оверчук о возможных сроках и темах переговоров по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
Встреча вице-премьеров России, Армении, Азербайджана по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе пройдет в ближайшее время.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Он подчеркнул, что участники переговоров обсудят технические детали открытия дорог в регионе.
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