Оверчук о возможных сроках и темах переговоров по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе

Встреча вице-премьеров России, Армении, Азербайджана по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе пройдет в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он подчеркнул, что участники переговоров обсудят технические детали открытия дорог в регионе.