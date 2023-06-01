Президент Болгарии о роли Азербайджана в энергетическом партнерстве с Европой

Азербайджан доказал, что является надежным энергетическим партнером Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев журналистам в кулуарах 2-го Европейского политического саммита, проходящего в Кишиневе.

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