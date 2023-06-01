Встречи на полях саммита Европейского политического сообщества прошли в позитивной атмосфере

Трехсторонняя и пятисторонняя встречи на полях саммита Европейского политического сообщества с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца и президента Французской Республики Эмманюэля Макрона прошли в позитивной и атмосфере.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Встречи на полях саммита Европейского политического сообщества при содействии Шарля Мишеля в трехстороннем формате, а также с участием Германии и Франции прошли в неформальной, позитивной и плодотворной атмосфере. Было решено, что в июле в Брюсселе состоится очередной раунд встречи в трёхстороннем формате", - говорится в публикации.