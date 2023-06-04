Новости кружка свидетелей обнуления армянских мифов: Ашоты в Зазеркалье

Автор: Акпер Гасанов

Вспомнилась фраза из сборника "Алиса в Зазеркалье" Льюиса Кэрролла: "Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее!". Мировое армянство пытается влиять на официальное, выбранное в результате выборов руководство Армении. Делает оно это в самых нелепых традициях конца 80-ых- начала 90-ых годов прошлого века, когда, собственно говоря, и началась вся эта кампания под общим названием "миацум".

На манеже все те же- дашнаки, Армянская Апостольская Церковь во главе с Католикосом всех армян, а также армянская диаспора в разных странах мира. Тогда они требовали "воссоединения" Армении и НКАО Азербайджанской ССР. Сейчас они возмущаются тем, что премьер-министр РА Никол Пашинян вынужден был признать территорию Азербайджана, включая Карабахский экономический район и анклавы.

"Выражаем свое глубокое разочарование и неприятие в связи с недавним заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно признания "республики арцах" (Нагорный Карабах) частью Азербайджана", говорится в заявлении, распространенном "Ай датом" Канады (ANCC-Armenian National Committee of Canada). Есть и детали этого письменного образца массовой галлюцинации.

В заявлении отмечено, что если это заявление будет реализовано, то серьезно будут подорваны многовековое стремление "народа арцаха" к независимости, право на самоопределение и мирный процесс при посредничестве международного сообщества. Нет, бумага не краснеет и стерпит все, но конкретно эта годна разве что для использования в гигиенических целях.

Потому, что никакой "республики арцах" никогда не было. Ее никто и никогда не признавал. В том числе и Канада, на территории которой проживает армянская община, строчащая данную ахинею. Даже Армения не признала ничего подобного. При этом, Канада всегда признавала территориальную целостность Азербайджана. Как и весь мир. И в ООН Азербайджан и Армения вошли в своих советских границах.

То есть- Азербайджан - со всеми территориями, которые находились под армянской оккупацией и с Карабахским экономическим районом. Армения же, соответственно, без них. И никакого "народа арцаха" тоже нет. Есть Армения и ее граждане. Есть Азербайджан и его граждане. Плюс, есть армяне, проживающие в Карабахском экономическом районе Азербайджана с армянскими паспортами. То есть, незаконно проживающие на нашей территории армяне.

Что делают в Канаде с незаконными мигрантами? Правильно, депортируют из страны. Я хочу посмотреть, как носители паспортов Армении смогут проживать в Канаде, не признавая ее законов, Конституции, требуя независимости и отделения в отдельное "государство". Такого пинка получат, что долетят до Еревана без помощи самолетов. И это будет справедливо. Ведь, у армян есть государство. Армения называется. У которой есть конкретные границы. В пределах которых и могут жить армяне.

Те же из них, которые не хотят этого, могут переехать в иную страну, но подчинившись ее законам, ее Конституции, получив ее документы, удостоверяющие личность. Что до исторической дискуссии о принадлежности той или иной территории тому или иному народу, то армянам лучше помалкивать. Потому, что столица Армении, город Ереван, является исторически азербайджанской землей.

И в РА, напомню, нет ни одного азербайджанца. Их выселили оттуда, в результате реализации политики этнической чистки. Сотни тысяч человек. Но об этом в "Ай дате" Канады предпочитают не вспоминать. Как, впрочем, и в Совете армянской общины Болгарии. Который, оказывается, тоже "глубоко возмущен и категорически отвергает озвучиваемые в последнее время заявления о признании "арцаха" в составе Азербайджана.

Они обращаются с призывом "поддержать суверенитет арцаха". Что в реальности означает просьбу поддержать сепаратизм в Азербайджане. И это звучит из Болгарии, которая не только признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, но и активно сотрудничает с нашей страной. Напомню, что еще 4 марта 2015 года, в ходе официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Софию, была подписана совместная Декларация о стратегическом партнерстве между нашей страной и Болгарией.

А в апреле текущего года в Софии открылся офис SOCAR. Плюс, был подписан "Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами систем передачи Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии и SOCAR". Этот документ определяет направления сотрудничества между 4 операторами системы передачи и SOCAR для поставок дополнительного газа из Азербайджана в Европу. Они будут осуществляться через модернизированные системы газотранспортных сетей Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, так называемое "Кольцо Солидарности".

И на этом фоне совершенно нелепо звучит заявление какого-то Совета армянской общины Болгарии. Еще немного и мы можем услышать, как в СМИ РА обсуждают заявление проживающего в Краснодаре продавца арбузов Ашота, который не согласен с заявлениями Никола Пашиняна. Будет не менее забавно, чем сейчас, когда "члены кружка свидетелей обнуления армянских мифов" строчат и строчат что-то, явно возвышаясь в собственных глазах от содеянного.

Они могут сколько угодно самоудовлетворяться, тем или иным способом. Вот только к реальности все это не имеет никакого отношения. Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне, разгромил армянскую армию, вынудил Пашиняна подписать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. После чего, на протяжении минувшего с той поры времени, провел активную работу по принуждению агрессора к миру на своих, справедливых условиях.

И Пашинян теперь вынужденно, а не по своей воле, заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический район и анклавы. Он понимает реальный расклад, баланс сил. Он осознает, что альтернативой мира с Азербайджаном является новая война, по итогам которой наша страна может вернуть себе многие исторические азербайджанские территории. И никакая армянская община Болгарии или Канады не в состоянии будет в этом воспрепятствовать.