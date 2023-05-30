Помет фантазии МИД Армении: фальсификация, манипуляция, примитивная ложь

Автор: Акпер Гасанов

Министерство иностранных дел Армении является органом, который на протяжении почти тридцати лет обеспечивал дипломатическое "оправдание" оккупации 20% территорий Азербайджана. Главы МИД РА, я сейчас не буду фокусировать внимание на их фамилиях, ибо это разные сорта одного и того же, безостановочно лгали, извратили суть и последствия армяно-азербайджанского конфликта на самых разных площадках.

Это важное напоминание, дающее представление о сути МИД РА, о методах его работы, о его главной функции. Соответственно, любые нынешние заявления армянского внешнеполитического ведомства нужно оценивать, исходя из понимания того, чем занимался данный орган на протяжении почти трех десятков лет. С таким прошлым даже в рядах представительниц древнейшей профессии делать нечего - репутация слишком плохая.

Увы, настоящее МИД РА нисколько не лучше его прошлого. О чем свидетельствует и последнее заявление данного ведомства, в котором было очень много манипуляций, фальсификаций, примитивной лжи и горделивой глупости. Не было одного - правды. С таким "багажом" обращаться нужно не к мировому сообществу, а к наркологу, дабы прописал правильный курс лечения. Ведь, попытки выдать галлюцинации за реальность - давняя забава армянского МИД.

Так произошло и сейчас, когда данный армянский орган распространения лживой пропаганды решил высказаться касательно выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобожденном Лачине. В том самом, который Армения почти 30 лет держала под оккупацией и не хотела возвращать, который был освобожден благодаря героизму наших военнослужащих - живых и погибших.

"Отсюда, из Лачинского края, который они многие годы эксплуатировали и где незаконно заселялись, еще раз говорю им: Ваша книга закрылась. Книга "Миацума" закрылась, сепаратизму пришел конец. Грезы о независимости пошли туда же, куда и статус. А статус мы еще во время Второй Карабахской войны отправили туда, куда надо", - сказал глава нашего государства. Что не так? Все по делу.

Идем далее. Президент Азербайджана назвал единственный путь, который остался для карабахских армян: "Это - подчиниться законам Азербайджана, стать лояльными, нормальными гражданами Азербайджана, выбросить в мусорное ведро свои фальшивые "государственные атрибуты" и распустить парламент".Тоже правильно. Ибо, все эти "государственные атрибуты" карабахских сепаратистов являются незаконными.

Ни одно государство мира не признало "независимость" карабахского самообразования. А премьер-министр РА Никол Пашинян вынужденно признает уже территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район нашей страны. То есть, Пашинян самолично признает незаконными все эти структуры, вроде "парламента" карабахских сепаратистов.

Но тут вылезает МИД РА и делает поразительное, с точки зрения здравого смысла, заявление. "Бесспорно, что признание территориальной целостности Азербайджана не может быть истолковано как право на проведение этнических чисток против населения Нагорного Карабаха", - изрекает этот армянский внешнеполитический орган. То есть, в МИД РА упорно пишут про какой-то Нагорный Карабах, "забывая" о существовании Карабахского экономического района Азербайджана.

Там придумали "этнические чистки" в этом регионе Азербайджана, где до сих пор незаконно, с паспортами граждан РА, проживают десятки тысяч человек. Там "забывает" про сотни тысяч азербайджанцев, в реальности подвергшихся этническим чисткам и вынужденным покинуть Армению. Там, по сути, снова пытаются приоткрыть книку "Миацума". Все это не просто недопустимо, но и провокационно.

Азербайджан борется с сепаратизмом на своей территории, по сравнению с иными странами мира, довольно мягко, взывая к разуму карабахских армян. Им предлагается подчиниться законам страны, на территории которой они проживают. Это правильное требование. Но поди и объясни очевидное армянскому МИД! Там предпочитают тиражировать дезинформацию, манипуляцию, откровенную чушь. Впрочем, ничему иному, судя по всему, в МИД РА не научены. И это уже не наша, а их проблема. Причем, не только на уровне одного ведомства, а в масштабах всей страны, реальный статус которой даже в самой Армении уже сравнивают со статусом проститутки.