В Армении назвали возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что до конца 2023 года возможно подписание с Азербайджаном мирного договора при высокой интенсивности переговоров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Между Арменией и Азербайджаном ведутся очень интенсивные переговоры. Если эта интенсивность сохранится и будет сильное содействие международного сообщества, то есть возможность до конца года подписать соглашение о мире", - сказал он.

По словам Григоряна, Армения настроена "по возможности быстро" подписать соглашение.