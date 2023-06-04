https://news.day.az/politics/1570490.html В Армении назвали возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном
В Армении назвали возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что до конца 2023 года возможно подписание с Азербайджаном мирного договора при высокой интенсивности переговоров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Между Арменией и Азербайджаном ведутся очень интенсивные переговоры. Если эта интенсивность сохранится и будет сильное содействие международного сообщества, то есть возможность до конца года подписать соглашение о мире", - сказал он.
По словам Григоряна, Армения настроена "по возможности быстро" подписать соглашение.
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