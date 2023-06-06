«Дахау» Южного Кавказа

Несколько дней назад стало известно о страшной находке, сделанной на территории бывшей Шушинской тюрьмы. При работах на территории было найдено массовое захоронение. Установлено, что обнаруженные останки принадлежат как минимум четверым людям, предположительно, азербайджанцам, содержавшимся здесь в заключении.

Это не первая подобная находка. Во многих местах на освобожденных территориях ранее уже обнаруживались массовые захоронения. Такие захоронения найдены в селах Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Фаррух Ходжалинского района, Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах. В общей сложности в таких захоронениях найдены останки более 400 человек. С целью их идентификации, наряду с судебно-медицинской криминалистической экспертизой, было проведено более 200 молекулярно-генетических экспертиз.

"Выявленное на территории Шушинской тюрьмы массовое захоронение говорит о том, что мы будем продолжать обнаруживать останки азербайджанцев, взятых в плен в ходе Первой карабахской войны и затем замученных или казненных армянскими оккупантами", - сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах", шушинец Турал Гянджалиев.

По его словам, до сих пор неизвестна судьба около четырех тысяч наших граждан, и армянская сторона упорно отказывается от разговоров на эту тему. С большой долей вероятности можно говорить о том, что все эти люди замучены в Армении либо на прежде оккупированных территориях, и тела их преданы земле в массовых безымянных захоронениях. Они будут продолжать обнаруживаться случайно - при работах по разминированию, при строительстве дорог и восстановлении освобожденных городов и сел, считает Гянджалиев.

"Шушинская тюрьма - это страшное место, где в период оккупации содержали, пытали, истязали и убивали пленных азербайджанцев. Я бы назвал это заведение своеобразным концентрационным лагерем. Объектом сродни концлагерю Дахау, созданному немецкими нацистами в годы Второй мировой войны. У меня лично создались именно такие ассоциации, когда после освобождения города я побывал в Шушинской тюрьме. Я ходил по территории тюрьмы, видел свидетельства пребывания здесь наших соотечественников, доказательства бесчеловечного обращения и того, в каких антисанитарных и унижающих человеческое достоинство условиях они содержались. Шушинская тюрьма в годы армянской оккупации была настоящим "Дахау" Южного Кавказа", - сказал наш собеседник.

Ассоциации с Дахау - вовсе не простая игра слов. Дело в том, что в 2005 году, находясь в Германии, Туралу Гянджалиеву довелось побывать в бывшем немецком концлагере Дахау, превращенном сегодня в музей. Наш собеседник отметил, что посещение Шушинской тюрьмы оставило у него не менее, если не более, тягостные впечатления.

"Армяне применяли в этой тюрьме те же принципы, что и нацисты в Дахау. Казненных или умерших, не выдержав истязаний, заключенных закапывали прямо на территории тюрьмы. Тысячи наших граждан до сих пор не могут найти следов своих близких и родных, пропавших тридцать лет назад. Велика вероятность, что после проведения анализов ДНК несколько из них скоро узнают о судьбе своих близких. Это очень горькая, очень трагичная ситуация. И самое страшное, что нам еще многое предстоит узнать и увидеть", - сказал азербайджанский депутат.

Армения, считает Гянджалиев, должна быть привлечена к ответственности за совершенные преступления. Массовые захоронения - это прямое обвинение в адрес агрессора, серьезное военное преступление. И не только военное, но и преступление против человечности. Армяне совершили преступления не только против азербайджанского народа, но и попрали все общечеловеческие нормы и принципы. И должны за это ответить, подчеркнул наш собеседник. Армяне, подчеркнул он, попрали императивную норму jus cogens, то есть норму права, выраженной в категоричной форме и не подлежащей изменению, сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева