В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы военнообязанных

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на текущий год, в Н-ской воинской части проводятся очередные учебные сборы с группой военнообязанных запаса.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, после прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра привлеченные к сборам военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

Военнообязанным был продемонстрирован фильм на военно-патриотическую тему.

Основной целью сборов с участием военнообязанных запаса является совершенствование их боевых навыков, военной квалификации и опыта, а также знакомство с современным вооружением и военной техникой, имеющимися в арсенале нашей армии, и освоение правил их эксплуатации.