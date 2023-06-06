Глава МИД проведет встречи в Австрии и Словакии в рамках визита

6 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Австрию для участия в специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита запланировано выступление министра Джейхуна Байрамова на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, а также проведение двусторонних встреч.

7 июня 2023 года в рамках рабочего визита министра Джейхуна Байрамова в Словакию запланировано проведение встреч с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Влаховским, а также другими официальными лицами страны.