https://news.day.az/politics/1570877.html Глава МИД проведет встречи в Австрии и Словакии в рамках визита
Глава МИД проведет встречи в Австрии и Словакии в рамках визита
6 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Австрию для участия в специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в МИД Азербайджана.
Было отмечено, что в рамках визита запланировано выступление министра Джейхуна Байрамова на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, а также проведение двусторонних встреч.
7 июня 2023 года в рамках рабочего визита министра Джейхуна Байрамова в Словакию запланировано проведение встреч с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Влаховским, а также другими официальными лицами страны.
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