https://news.day.az/politics/1571036.html Община Западного Азербайджана ответила Мирзояну
Община Западного Азербайджана ответила Мирзояну
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и другие официальные лица этой страны в своих заявлениях продолжают спекулировать вопросом прав армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, демонстрируя агрессивную и лицемерную политику своей страны.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.
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