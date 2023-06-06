Парламент Азербайджана ратифицирует соглашение с Боснией и Герцеговиной

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицирует соглашение "О сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Боснии и Герцеговины в области защиты от стихийных бедствий".

Как сообщает во вторник Day.Az, данный законопроект был рассмотрен на сегодняшнем онлайн-заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.

После обсуждения он был рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании парламента.