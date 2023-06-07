Армения и Азербайджан впервые стоят на пороге мира

После окончания конфликта, длившегося около тридцати лет между Арменией и Азербайджаном, и после того, как две страны обрели независимость, они впервые стоят на пороге мира с обязательством взаимного уважения суверенитета друг друга, территориальной целостности и нерушимости границ.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МИД.

"После окончания вооруженного конфликта на основе трехстороннего заявления, несмотря на страдания, разрушения и лишения, которым подвергся азербайджанский народ за долгие годы 30-летней военной оккупации, Азербайджан ведет активную работу по обеспечению прочного мира с Арменией. Завершение конфликта открывает возможности и реальные перспективы для установления мира, укрепления стабильности, обеспечения мирного сосуществования, продвижения мирной повестки дня, инвестирования в экономическое развитие и сотрудничество", - сказал министр, отметив, что Азербайджан предложил Армении повестку по постконфликтной нормализации.