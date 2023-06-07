Джейхун Байрамов обсудил с премьер-министром Словакии региональную безопасность

7 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Словакию встретился с премьер-министром Словакии Людовитом Одором.

Об этом Day.Az сообщили в среду в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи обсуждались стоящие в повестке сотрудничества вопросы политической, экономической, энергетической безопасности, региональной и международной безопасности, а также сотрудничество в культурной, туристической, гуманитарной и других сферах между Азербайджаном и Словакией.

Джейхун Байрамов отметил, что существующий диалог, взаимные визиты и контакты между двумя странами, в том числе политические консультации, внесли важный вклад в развитие отношений. Была подчеркнута важность расширения существующей договорно-правовой базы между Азербайджаном и Словакией в направлении дальнейшего развития отношений и отмечено значение подписанного в рамках визита соглашения.

Говоря о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, министр коснулся возможного вклада словацких компаний и инвесторов в эту деятельность.

Премьер-министр Людовит Одор подчеркнул, что Словакия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном, подчеркнул важность продолжения усилий в этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.