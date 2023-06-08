Представители Красного Креста посетили двух задержанных в Азербайджане граждан Армении

Вчера сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили двух задержанных 26 мая граждан Армении.

Как сообщила в четверг Day.Az начальник отдела по связям с общественностью Бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова, с задержанными была проведена встреча один на один и им была предоставлена возможность связаться посредством письма Красного Креста со своими семьями.

"В соответствии со своим мандатом МККК оценивает условия содержания задержанных лиц и обращения с ними, и создает условия для восстановления или поддержания связи с их семьями. В соответствии с процедурами МККК наблюдения и рекомендации в связи с посещениями доводятся только до удерживающей стороны", - сказала она.