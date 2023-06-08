Сахиба Гафарова поздравила Нумана Куртулмуша с избранием на пост председателя парламента Турции

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова направила поздравительное письмо новоизбранному председателю Великого Национального собрания Турции Нуману Куртулмушу.

Как сообщили в четверг Day.Az в Милли Меджлисе, в письме спикер Сахиба Гафарова от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса поздравила Нумана Куртулмуша с избранием на пост председателя Великого Национального собрания Турции и передала ему наилучшие пожелания.

В письме говорится, что стратегический союз между двумя странами на основе девиза "Одна нация, два государства" успешно развивается во всех сферах, в том числе в сфере межпарламентских связей.

Гафарова пригласила Нумана Куртулмуша совершить официальный визит в Азербайджан.

В тот же день состоялся телефонный разговор спикеров парламентов обеих стран. Спикер Милли Меджлиса еще раз поздравила Нумана Куртулмуша и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности. Председатель Великого Национального собрания Турции поблагодарил за поздравление и сказал, что не пожалеет усилий для дальнейшего развития связей между парламентами обеих стран.