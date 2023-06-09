На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гостем передачи стал известный азербайджанский ученый, педагог, просветитель и общественный деятель, президент Ассоциации "Симург", основоположник культурологической науки в Азербайджане Фуад Мамедов.

Говоря о реинтеграции армян Карабаха, Мамедов отметил, что необходимо рассматривать пути, которые ведут к миру, сотрудничеству, взаимопониманию.

"Мы должны строить свое лучшее будущее на основе культурного видения. Нужно общение, нужны контакты. Все должно происходить на основе доброй воли. Эти процессы было бы целесообразно запускать на территории Азербайджана, чтобы армяне видели, что эти процессы действительно отвечают интересам армянского народа. Армяне, которые живут на территории Азербайджана, фактически являются гражданами Азербайджана. Реинтеграция армян Карабаха в азербайджанское общество - это единственный путь. Они являются частью населения Азербайджана", - сказал он.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.