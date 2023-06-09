Армянские террористы VOMA активизировались на условной границе с Азербайджаном

Реваншизм в Армении - нескончаемая тема для обсуждений и дискуссий. Желание Армении получить контроль над чужой территорий является раковой опухолью общества, которая медленно и верно толкает Армению к распаду.

Как и различные формирования, которые являются откровенно террористическими и нео-нацисткими по своей идеологии. Очередной намек на готовность "вернуть" якобы исконно армянские территории, показала VOMA, являющаяся одним из таких террористических формирований. Армянские террористы так и не поняли опасность воинственной риторики.

Мы все помним как в Армении говорили, что дойдут до Баку. И также мы помним к чему это привело, к позорному поражению, кризису общества, тысячам погибших и прочим "радостям". Если Армения развяжет еще одну войну, то следующее поражение для Еревана станет еще более болезненным.

Day.Az предлагает вниманию наших читателей видеокадры распространенные армянской террористической группировкой.