Под председательством руководителя Администрации Президента в Лачине прошло заседание Координационного штаба

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 9 июня в городе Лачин под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, а также Координационного штаба, созданного для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, открывая заседание вступительным словом, Самир Нуриев отметил, что благодаря мудрой политике и решительной воле общенационального лидера Гейдара Алиева, вернувшегося к власти в 1993 году по требованию народа, наше государство было спасено от угрозы уничтожения, наша независимость была укреплена, наша страна вступила на путь последовательного развития. Самир Нуриев подчеркнул, что великий лидер мобилизовал все свои силы и потенциал нашего народа вокруг единой идеи - освобождения наших земель от оккупации и возвращения вынужденных переселенцев на родные земли. В результате продуманной и принципиальной политики достойного преемника общенационального лидера Президента Ильхама Алиева было обеспечено стремительное и всестороннее развитие Азербайджана, положен конец 30-летней оккупационной политике Армении, восстановлена наша территориальная целостность. Сегодня на наших освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные работы по восстановлению и реконструкции, вынужденные переселенцы уже начали возвращаться на родные земли.

Глава Координационного штаба отметил, что в мае 2023 года Президент Азербайджанской Республики посетил Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, заложил фундаменты ряда населенных пунктов, принял участие в церемониях закладки фундамента и открытия объектов инфраструктуры и других объектов, ознакомился с реконструкционными и строительными работами на местах, дал соответствующие поручения. Отмечалось, что реализация многоплановых и масштабных проектов ведется стремительными темпами в соответствии с определенной главой государства системной, последовательной дорожной картой и стратегической линией по возрождению освобожденных от оккупации территорий. В связи с расширением масштабов работ в рамках реализуемых проектов необходимо уделять большое внимание вопросам проведения работ в планированном и координированном порядке, в том числе, обеспечения деятельности всех соответствующих структур в атмосфере тесного сотрудничества, а также согласования факторов времени и качества.

Затем состоялся обмен мнениями о работах, проведенных в направлении реализации задач, данных Президентом Азербайджанской Республики в ходе его поездок на освобожденные от оккупации территории. Кроме того, были заслушаны доклады и проведены обсуждения работ, которые реализуются, а также планируется провести в 2023 году в рамках "I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Специальные представители Президента Азербайджанской Республики проинформировали о согласовании на местах вопросов, включенных в повестку дня заседания, динамике реализации проделанной работы в соответствующих областях и предстоящих задачах.

На встрече обсуждались вопросы полной реализации задач, поставленных Президентом Азербайджана перед штабом, и их решения в соответствии с определенной стратегической линией.

Затем члены Штаба ознакомились с работами, проделанными в Агропромышленном парке в городе Лачин, концепцией реконструкции улицы Гейдара Алиева, осмотрели жилой массив на улице 1 Декабря. Они были проинформированы о работах, проводимых на "Лачинском бульваре", заложенном на берегу реки Хакари.

Затем члены штаба посетили село Забух Лачинского района, где ознакомились с масштабными работами, проводимыми в направлении создания необходимой инфраструктуры и обеспечения комфортных условий проживания людей, которые вернутся в село.

По завершению поездки Самир Нуриев дал руководителям соответствующих органов необходимые поручения для своевременной и качественной реализации предстоящих задач.