"Козлы"-провокаторы с карабахской фермы

Автор: Лейла Таривердиева

На скотобойнях имеется "штатная единица" козла-провокатора. Это не образное выражение, а реальный рогатый четвероногий, который увлекает стадо за собой на обойню. В последний момент он ныряет в специальную дверь, а стадо тупо продолжает двигаться под нож, не замечая, что провокатор, что называется, соскочил.

В человеческом обществе тоже есть свои "козлы"-провокаторы. Если не по форме, то по сути. Они ведут за собой массы, не способные мыслить самостоятельно. Двуногие провокаторы ведут соплеменников к войнам, драмам и потерям. Сами же они всегда имеют пути для отступления, и чем больше людей им удастся завлечь в мясорубку, тем более вкусная капуста ждет их за потайной дверью. Такая вот ситуация сложилась в зоне временного размещения российского миротворческого контингента, на сепаратистской "ферме". Тамошние "козлы"-провокаторы тащат местное население к новой войне, кризису и исходу, а оно тупо следует за ними, несмотря ни на какие объективные факторы и сигналы из Баку.

Хочется быть оптимистами и верить в человеческий разум. Но реальность пока что не дает нам такой возможности. Наблюдая за тем, что происходит в зоне РМК, невольно начинаешь сомневаться в силе разума - до того массово и не оглядываясь на реалии следуют люди за своими поводырями, не осознавая, что идут в никуда.

Скоро две недели, как на границе с Лачином простаивает караван армянских фур с якобы гуманитарной помощью. Армянская сторона затеяла провокацию, зная, что караван не пропустят в Азербайджан, и раскручивает свою проделку вовсю, подставляя под проблемы собственных соплеменников. Правда, в последние дни шум вокруг этой слишком уж затянувшийся провокации несколько поутих. Август - не самый подходящий месяц для того, чтобы долго удерживать международное внимание к себе. Это месяц отпусков, жары, большинство занято тем, чтобы не дать пропасть впустую последним неделям лета. Поэтому армянская сторона лезет из кожи, чтобы вакханалия вокруг законного права Азербайджана обеспечивать верховенство национального законодательства и Конституции на своих международно признанных территориях продолжалась.

Главным "козлом"-провокатором в зоне РМК является Араик Арутюнян. С ним пытается соперничать Рубен Варданян, временами подающий привлекательные реплики и переключающий внимание не привыкшей думать своей головой толпы на себя. Но Варданян лицо "неофициальное", а Арутюнян как-никак "президент" и знает о происходящем больше, и армяне прислушиваются к нему в надежде услышать откровение о грядущем чуде. Накануне он обратился, как утверждается, к миру. 25-минутное обращение на армянском без перевода вряд ли было понято миром. Хотя все правильно - чего зря переводчиков терзать, если всем и так ясно, что он скажет. Речь больше предназначалась своим.

Неделю назад Арутюнян заверил свою паству, что скоро получит оценку бывшего прокурора Международного уголовного суда, аргентинца Луиса Морено Окампо по "геноциду арцаха", и тогда Баку у него попляшет. Окампо человек авторитетный, к нему прислушиваются, и его оценка, считают в Ханкенди, заставит и других пошевелиться. Доклада синьора Луиса Морено Окампо армянская сторона ожидает со дня на день. Отведенная ему неделя прошла, и "бомба", как ожидают армяне, вот-вот должна взорваться.

Заметим, что Окампо, не дожидаясь оценки, которую обещает дать объективно и беспристрастно, еще неделю назад косвенно уже обвинил Баку в "геноциде". Надеясь на лучшее, все же напомним, что аргентинец по умолчанию всегда поддерживал Армению и неоднократно контактировал с ее преступным руководством. В первый раз он посетил Ереван в 2010 году будучи генеральным прокурорам Международного уголовного суда.. Встреча Сержем Саргсяном была очень символичной, так как господин генпрокурор МУС мило разговаривал с военным преступником, виновным в геноциде азербайджанского народа. И хотя Окампо вряд ли рассматривал этого несимпатичного армянина в качестве потенциального кандидата на скамью подсудимых в Гааге, он не мог не знать, кто сидит перед ним. Просто это не имело значения, потому что речь шла о крови азербайджанцев. В 2015 году, будучи уже экс-прокурором, он принял участие в лицедейском шоу под названием "100-летие геноцида" в Ереване и встретился с преступником вторично. А до того на соответствующей юбилейной конференции пообещал армянам содействие в признании международным судом событий 1915 года "геноцидом". "Я поражен, что мы еще сидим и обсуждаем, был "геноцид" или не был", - заявил он в своем выступлении. Армяне тоже были поражены, но по другому поводу: бывшей генпрокурор МУС, оказывается, обеими руками "за", но за девять лет своего прокурорства почему-то не попытался инициировать процесс. Интересно, почему? Догадайтесь с трех раз.

Если оценка экс-прокурора МУС, всемирно признанного эксперта по геноцидам и так далее будет такой, как ожидает армянская сторона, то она будет использована до потери сознания, то есть до полного обесценивания. Потому что практической пользы не принесет. Вот накануне группа специальных докладчиков и независимых экспертов Совета ООН по правам человека выступила с не соответствующей реалиям оценкой ситуации на дороге Ханкенди-Лачин. Покровителям армянства удалось добиться принятия этими лицами соответствующего заявления и занести его в свою копилку. Разумеется, заявители обвинили Баку в "блокаде" и "гуманитарном кризисе", потребовали открыть Лачинскую дорогу и вернуть ей статус проходного двора. Не будем обманывать себя и думать, что указанные специальные докладчики и эксперты по правам человека не знают о реалиях и о том, что позиция Баку полностью соответствует международному праву. Знают, конечно же, просто это не имеет значения. Хватит нам обвинять себя в бездействии, в том, что плохо объяснили или ничего не сделали. В теме территориальных притязаний армян на азербайджанские земли уже не осталось никаких белых пятен, все в курсе дела, и проармянский уклон - это сознательный выбор, а не следствие незнания ситуации.

В информационной войне нам следует исходить из этой реальности. Правда и международное право все равно находятся на нашей стороне, поэтому никакие доклады, оценки и заявления не смогут изменить что-то для армянской стороны. Этот факт не отрицает уже даже сам "президент" Арутюнян, который признал: реакция международных структур была, есть и будет, а результата нет, а есть молчаливое согласие оставить сепаратистов наедине с Азербайджаном.

Если бы что-то изменить было возможно, это было бы сделано давно. Если бы мир мог признать "независимость" сепаратистов, он бы это сделал, если мог бы оторвать от Азербайджана земли и передать Армении, за тридцать лет это обязательно бы произошло. Три десятилетия наши земли находились в руках врага, творившего страшные злодеяния и не получившего за это ни одного замечания со стороны международных организаций, того же Совета по правам человека ООН. Но мы вернули свои земли войной, и никто не сумел этому помешать.

В такой ситуации армянам, остающимся в зоне РМК, рассчитывать на заявления и оценки каких-то сторонних лиц не стоит. Самые важные заявления и оценки звучат для них из Баку. Недавно Президент Азербайджана направил армянскому меньшинству очень конкретный месседж. В интервью Евроньюс он заявил: "Армяне Карабаха не должны следовать за своими так называемыми "лидерами". Эти "лидеры" все время лгали им - и нынешние, и предыдущие, и до войны, и во время войны, - что они побеждают. Они говорили им, что побеждают, даже когда мы установили контроль над Шушой. Но они говорили, что Шуша находится под их контролем, хотя прекрасно знали, что это не так. Они не должны становиться заложниками сегодняшней клики, которая захватила власть в Ханкенди и главной целью которой является обеспечение собственных интересов... Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, им будут предоставлены гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций. Кроме того, они должны понять, что сложившаяся сегодня ситуация не изменится в их пользу, если они будут продолжать нас игнорировать, если будут продолжать вести себя так, как будто нас не существует, или продолжать жить в так называемой стране, где есть "президент", "министры" и "депутаты". Все это ложь. Мы же предлагаем им нормальную жизнь. Думаю, если они меня послушают, то поймут меня. Они знают, что я стою за своими словами".

По всплеску активности сепаратистской верхушки, последовавшему за этим интервью, можно судить о том, что в Ханкенди напуганы. Напугало сепаратистов то, что армяне могут прислушаться к словам своего настоящего Президента и перестанут слушать ряженых.

Хотелось бы в это верить. В то, что двадцать-тридцать тысяч простых армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, очнутся, и к наихудшей развязке "козлы"-провокаторы отправятся в одиночестве.