https://news.day.az/politics/1598335.html Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии
15 сентября начиная с 21:15 до 22:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Гёйсу Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Галакенд Гедабекского района, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.
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