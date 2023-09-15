Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии

15 сентября начиная с 21:15 до 22:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Гёйсу Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Галакенд Гедабекского района, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.