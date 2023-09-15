“Исламский эмират Афганистан” поддерживает Азербайджан в карабахском вопросе

"Исламский эмират Афганистан" поддерживает Азербайджан в вопросе территориальной целостности. Об этом заявил пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид в эксклюзивном интервью телеканалу CBC-Azerbaijan, передает Day.Az.

"В первую очередь хочу сказать, что мы всегда выступали и выступаем за то, чтобы все страны с уважением относились к границам и территориальной целостности друг друга. <...> Как вы знаете, для Афганистана вопрос территориальной целостности чрезвычайно важен. Думаю, что в той же степени, что он важен и для Азербайджана", - подчеркнул официальный представитель талибов.

Полная версия интервью будет опубликована в воскресенье, в 17:00 на канале CBC-Azerbaijan.