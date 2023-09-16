https://news.day.az/politics/1598349.html Армяне стреляют в Гедабекском направлении
Армяне стреляют в Гедабекском направлении
C 23:55 15 сентября по 00:35 16 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Джил Чембeрекского района и Дяря Басаркечарского района обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлениях населенных пунктов Айриванг и Галакенд Гедабекского района, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.
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