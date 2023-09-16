https://news.day.az/politics/1598477.html Турция предложила провести четырехстороннюю встречу с участием лидеров Азербайджана, Армении и России
Турция предложила провести четырехстороннюю встречу с участием лидеров Азербайджана, Армении и России
Турция предложила провести четырёхстороннюю встречу с участием лидеров Азербайджана, Армении и России.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам перед визитом в США.
"Мы выдвинули такое предложение, чтобы и шаг сделать соответствующий. Пока никаких положительных или отрицательных отзывов нет. Мы обсудим этот вопрос позже с Президентом Ильхамом Алиевым и будем внимательно следить за событиями", - сказал Президент Турции.
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