В Баку проходит международное мероприятие, посвященное пропавшим без вести

В Баку проходит международное мероприятие на тему "Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии принимают участие председатель Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиев, бывший президент Хорватии Степан Месич, помощник министра иностранных дел Кувейта по делам пленных и пропавших без вести Рабеа Саад аль-Адсани, экс-заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Давид Меркель, заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариз Рзаев, руководитель Центрального поискового агентства МККК Флоренсо Ансельмо и другие официальные лица.

На мероприятии был показан короткометражный фильм о проблемах пропавших без вести лиц.