Армения не отвечает на инициативу Азербайджана в отношении пропавших без вести

Несмотря на проявленную несколько раз Азербайджаном инициативу для определения местонахождения пропавших без вести лиц, Армения никак не отреагировала.

Азерабайджан пытается радикально решить вопрос с пропавшими без вести. Несообщение о пропавших без вести является неуважительным и неприемлемым не только для семей пропавших, но и для всего человечества.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем выступлении на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев.

Он отметил, что Азербайджан, как страна, которая более 30 лет страдает от этой проблемы, вносит свой вклад в дела, связанные с пропавшими без вести.

"Незаконный захват людей в заложники противоречит правам человека. Их семьи, родственники имеют право на получение информации об их судьбе. Но, к сожалению, армянская сторона уклоняется от сотрудничества в этом вопросе. Международные организации должны выполнить свои обязательства в отношении пропавших без вести лиц",- добавил Ф.Рзаев.

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проводится международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.