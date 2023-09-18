Открытие дороги Агдам-Ханкенди - очередное достижение Азербайджана

Достижение соглашения об открытии дороги Агдам-Ханкенди - очередная победа Азербайджана. Армения и ее покровители всячески пытались воспрепятствовать этому, но их попытки, как и всегда, потерпели неудачу. Азербайджан, занимающий принципиальную и решительную позицию, не отступил от нее, несмотря на все давление и провокации, и достиг своей цели.

Как сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Мирзазаде, открытие дороги Агдам-Ханкенди является очередным этапом реализации Азербайджаном своих суверенных прав, передает Day.Az.

"В ходе 44-дневной войны Азербайджан освободил свои земли от оккупации. В определенный период времени Азербайджаном были созданы условия для движения по Лачинской дороге без какого-либо контроля, но оказалось, что Армения этим злоупотребляет, на азербайджанские территории, где временно дислоцируются российские миротворцы, перебрасывалась военная техника армян, которая затем активно применялась против Азербайджана. Чтобы предотвратить это, Азербайджан был вынужден создать погранично-пропускной пункт на Лачинской дороге. В то же время Азербайджан потребовал, чтобы грузы перевозились не только по Лачинской дороге, но и по дороге Агдам-Ханкенди", - сказал депутат.

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