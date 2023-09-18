Армянская агрессия не дискриминирует

Автор: Байрам Эльшадов

Люди склонны не соглашаться по многим вопросам. Проблемы политики, религии, экономики и прочие всегда являлись причинами для споров и конфликтов. Но есть и некоторые вопросы, в которых большинство людей единогласно сходится в оценке. Один из таких вопросов - отношение к детям.

И тем печальнее, что в Армении находятся люди, которые используют агрессию в отношении самых незащищенных людей - детей. На видеокадрах, распространенных местными Телеграм-каналами, видно как человек, работающая воспитательницей в одном из "элитных" детских садов, "воспитывает" своих подопечных.

История умалчивает о том, узнали ли о методах воспитания родители, которые каждый день отправляют своих детей в это учреждение. К слову, за передовые методы армянского воспитания родителям приходит выкладывать каждый месяц 90.000 драмов, что эквивалентно сумме в 400 манатов.

После просмотра этих кадров возникает много вопросов. Куда смотрят профильные службы, которые должны предотвращать подобные ситуации, а в случае их возникновения наказывать виновных? И как много аналогичных случаев остаются неизвестными?

Сложная ситуация в Армении и эмоциональная подавленность, которая долгие годы скапливается в людях, приводит к такому выходу скрытой агрессии и злобы.