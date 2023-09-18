Армения выступила против включения пещер Азых и Таглар в список наследия ЮНЕСКО

Армения выступила против включения пещер Азых и Таглар в Азербайджане в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом на своей странице в соцсети "X" написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает Day.Az.

"На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Армения выступила против включения пещер Азых и Таглар в Азербайджане в Список всемирного наследия. Это показывает, что территориальные претензии Армении продолжаются", - отметил Гаджизаде.