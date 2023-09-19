https://news.day.az/politics/1599176.html Уничтожен пост ВС Армении на дороге Кяркиджахан-Халфалы - ВИДЕО
Уничтожен пост ВС Армении на дороге Кяркиджахан-Халфалы - ВИДЕО
В распоряжении Day.Az оказались видеокадры уничтожения поста ВС Армении на дороге Кяркиджахан-Халфалы в Карабахском регионе Азербайджана.
Азербайджан продолжает точными ударами уничтожать военную инфраструктуру противника в Карабахе.
Напомним, что ранее Минобороны АР объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре