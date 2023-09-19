Уничтожен пост ВС Армении на дороге Кяркиджахан-Халфалы

В распоряжении Day.Az оказались видеокадры уничтожения поста ВС Армении на дороге Кяркиджахан-Халфалы в Карабахском регионе Азербайджана.

Азербайджан продолжает точными ударами уничтожать военную инфраструктуру противника в Карабахе.

Напомним, что ранее Минобороны АР объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана.