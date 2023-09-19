https://news.day.az/politics/1599293.html Пашинян опять в истерике - звонок Макрону
Пашинян опять в истерике - звонок Макрону
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опять впал в истерику и бросился обзванивать глав государств и правительств разных стран, передает Day.Az.
Так, Воваевич недавно звонил госсекретарю США Энтони Блинкену, а сейчас у него состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Макрон сообщил Пашиняну, что в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует срочное заседание в СБ ООН.
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