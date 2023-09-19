Пашинян опять в истерике

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опять впал в истерику и бросился обзванивать глав государств и правительств разных стран, передает Day.Az.

Так, Воваевич недавно звонил госсекретарю США Энтони Блинкену, а сейчас у него состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Макрон сообщил Пашиняну, что в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует срочное заседание в СБ ООН.

Кто следующий?