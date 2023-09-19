Названо число жертв минного террора Армении

В период с 10 ноября 2020 года по 19 сентября 2023 года жертвами минного террора на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики стали в общей сложности 314 человек.

Из них 61 человек (гражданских - 48, военных - 13) погибли, а 253 (гражданских - 101, военных - 152) получили ранения, сообщает Day.Az.

В период с 10.11.2020 по 14.12.2021 в общей сложности 197 человек пострадали от минного террора. Погибли 36 человек (гражданских - 29, военных - 7), 161 человек (гражданских - 52, военных - 109) были ранены. В период с 15.12.2022 по 04.02.2022 жертвами минного террора стали 7 человек. Один мирный житель погиб, 6 человек (гражданских - 4, военных - 2) получили ранения. Кроме того, в период с 05.02.2022 по 06.04.2022 в результате взрыва мин было ранено 6 человек (гражданских - 5, военных - 1). В период с 07.04.2022 по 18.05.2022 жертвами минного террора стали 12 человек. Два мирных жителя погибли, 10 получили ранения (гражданские - 7, военные - 3).

В период с 19.05.2022 по 18.08.2022 11 человек пострадали от минного террора Армении. 1 военнослужащий погиб, 10 получили ранения (гражданские - 8, военные - 2). В период с 19.08.2022 по 23.09.2022 жертвами минного террора стали 22 человека. Двое военнослужащих погибли, 20 получили ранения (гражданские - 2, военные - 18). В период с 24.09.2022 по 03.10.2022 жертвами минного террора стали 5 человек. Два мирных жителя погибли, 3 мирных жителя получили ранения. В период с 04.10.2022 по 10.11.2022 пострадали от минного террора Армении 11 человек. 1 мирный житель погиб, 10 получили ранения (гражданские - 6, военные - 4).

С 11.11.2022 по 06.01.2023 жертвами минного террора Армении стали 9 человек. 1 военнослужащий погиб, 8 получили ранения (гражданские - 4, военные - 4). В период с 07.01.2023 по 14.03.2023 жертвами минного террора стали 5 человек. Два человека погибли (гражданский - 1, военный - 1), 3 получили ранения (гражданский - 1, военный - 2). В период с 15.03.2023 по 12.06.2023 жертвами минного террора стали 16 человек. Погибли 7 человек (гражданских - 6, военных - 1), ранены 9 (гражданских - 6, военных - 3). С 13.06.2023 по 23.08.2023 от взрыва мин пострадали 2 человека (гражданский - 1, военный - 1). С 24.08.2023 по 11.09.2023 от взрыва мин пострадали 3 человека (гражданские - 2, военные - 1). С 12.09.2023 по 19.09.2023 жертвами минного террора Армении стали 8 человек. Погибли 6 мирных жителей, 2 военнослужащих получили ранения.

Территории, очищенные от мин и других взрывных устройств:

970 551 604 кв.м.

(97 055,2 га)

Количество обнаруженных мин и других взрывчатых веществ: всего 94 244 единицы

Противопехотные мины: 29 617

Противотанковые мины: 17 048

Неразорвавшиеся боеприпасы: 47 579 единиц

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района в результате террористического акта "КАМАЗ" подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

С применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале азербайджанской армии, выводятся из строя только военные цели, принадлежащие незаконным вооруженным формированиям сепаратистского режима.

Гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целями во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.