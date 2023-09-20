Азербайджанская армия не применяет ударные беспилотники

Очередной дезинформацией является распространенная в некоторых социальных сетях Армении информация о предполагаемом использовании нашими Вооруженными Силами ударных БПЛА.

Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем эту информацию", - отметили в министерстве.