Азербайджанская армия не применяет ударные беспилотники

"Категорически опровергаем эту информацию", - отметили в министерстве.

Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

Очередной дезинформацией является распространенная в некоторых социальных сетях Армении информация о предполагаемом использовании нашими Вооруженными Силами ударных БПЛА.

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