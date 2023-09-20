Пашинян и Путин провели телефонный разговор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян побеседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az, по сообщению пресс-службы правительства Армении, обсуждалась ситуация в Карабахе. Собеседники побеседовали и о вопросах армяно-российской повестки дня.