https://news.day.az/politics/1599727.html Пашинян и Путин провели телефонный разговор
Пашинян и Путин провели телефонный разговор
Премьер-министр Армении Никол Пашинян побеседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как передает Day.Az, по сообщению пресс-службы правительства Армении, обсуждалась ситуация в Карабахе. Собеседники побеседовали и о вопросах армяно-российской повестки дня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре