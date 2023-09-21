Очищение Карабахского региона от армянских сепаратистов обеспечит безопасность гражданского населения

Полное очищение Карабахского региона Азербайджана от армянских сепаратистских элементов обеспечит безопасность гражданского населения.

Как передает Day.Az, об этом заявил в четверг Trend ветеран Первой Карабахской войны, председатель правления Украинского Конгресса Азербайджана Юрий Осадченко.

"Мы целиком и полностью поддерживаем предпринятые Вооруженными силами Азербайджана меры по разоружению и обеспечению вывода армянских вооруженных формирований с территории Карабаха и нейтрализации военной инфраструктуры", - сказал он.

Как отметил Осадченко, абсолютно все граждане Азербайджана, независимо от национальности, с большой надеждой ожидали полного вывода армянских вооруженных формирований с азербайджанских территорий и скорейшего восстановления конституционного порядка.

"Полное очищение Карабахского региона от сепаратистских элементов и бандитских формирований обеспечит безопасность гражданского населения вне зависимости от их этнической и конфессиональной принадлежности, заложит основу для экономического процветания всего Южного Кавказа, включая армянское население, как много раз говорил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Армяне будут жить бок о бок с нами, пользуясь всеми правами и обязанностями, которые предоставлены всем народам Азербайджана", - добавил он.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, 19-20 сентября в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.